Доми: с такими игроками, как Прайс и Уэбер, «Монреаль» рассчитывает на многое

Форвард «Монреаль Канадиенс» Макс Доми поделился мнением о перспективах команды в новом сезоне.



«Наша работа заключается в том, чтобы выходить на лед и заниматься своим делом. Нам незачем следить за тем, чего от нас ждут журналисты. С такими ребятами как Кэри Прайс и Ши Уэбер можно рассчитывать на многое. Мы верили, что можем достойно сыграть в минувшем сезоне, и многое мы делали правильно. Нам немного не хватило, но мы знаем, на что способна наша команда.



Я хочу попасть в плей-офф. Такую задачу я ставлю перед собой. Такая же цель стоит и перед командой. Хоккей — командный вид спорта. Здесь надо делать то, о чем тебя просят, помогать партнёрам. Какую бы роль ни отвели для тебя в команде, надо выкладываться полностью» — цитирует игрока официальный сайт лиги.

