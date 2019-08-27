Экс-защитник Овечкина в «Вашингтоне» обвиняется в хранении кокаина

Известный в прошлом нападающий Дональд Брашир подвергся уголовному преследованию в США, информирует издание CBC. Дома у 47-летнего хоккеиста обнаружили кокаин, ему предъявлены обвинения в хранении наркотиков и хулиганстве, поскольку он ранее разбивал окна в своём доме. Суд над Браширом пройдёт в сентябре.



За карьеру в Национальной хоккейной лиге Брашир принял участие в 1025 встречах, записав на свой счёт 2634 минуты штрафного времени — 15-е место в истории по количеству штрафных минут. Нападающий защищал цвета клубов «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Филадельфия Флайерз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



В «Вашингтоне» тафгай защищал в том числе и Александра Овечкина, обещая расправиться с любым, кто атакует россиянина.

Америка спасёт русского хоккеиста. В НХЛ Кузнецова поймут и простят Кокаин – это плохо, но водочки не надо, он домой не полетит.