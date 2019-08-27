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Экс-защитник Овечкина в «Вашингтоне» обвиняется в хранении кокаина

Экс-защитник Овечкина в «Вашингтоне» обвиняется в хранении кокаина
Хоккей / НХЛ 0

Известный в прошлом нападающий Дональд Брашир подвергся уголовному преследованию в США, информирует издание CBC. Дома у 47-летнего хоккеиста обнаружили кокаин, ему предъявлены обвинения в хранении наркотиков и хулиганстве, поскольку он ранее разбивал окна в своём доме. Суд над Браширом пройдёт в сентябре.

За карьеру в Национальной хоккейной лиге Брашир принял участие в 1025 встречах, записав на свой счёт 2634 минуты штрафного времени — 15-е место в истории по количеству штрафных минут. Нападающий защищал цвета клубов «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Филадельфия Флайерз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В «Вашингтоне» тафгай защищал в том числе и Александра Овечкина, обещая расправиться с любым, кто атакует россиянина.

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Кокаин – это плохо, но водочки не надо, он домой не полетит.
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