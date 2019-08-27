Джиордано: часто говорю с Ткачуком, хочется, чтобы он скорее подписал контракт

Защитник клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Марк Джиордано поделился мнением об игре своего партнёра по команде Мэттью Ткачука. Напомним, нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента и пока не подписал новый контракт.



«Я разговариваю с ним довольно часто. Мы обмениваемся сообщениями почти каждый день. Конечно, хочется уже ясности, но будем надеяться, что по мере приближения тренировочного лагеря все уладится. Всё всегда улаживается, просто хочется, чтобы это произошло скорее, чем позднее.



Нет никаких сомнений в его значимости для команды. Все его знают как игрока, который выкладывается и сражается в каждой игре. Послушайте, время еще есть. Обе стороны хотят договориться. Оставим это генеральному менеджеру и агенту Ткачука. Они что-нибудь придумают», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.