«Амур» в овертайме взял верх над «Линцем»

Хабаровский «Амур» одержал победу в контрольной встрече с австрийским клубом «Линц», встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4. Напомним, 22 августа «тигры» в товарищеском матче проиграли «Били Тигржи» со счётом 1:4.



Подопечные Александра Гулявцева проиграли первый период, на две шайбы соперника ответив только удачным броском нападающего Томаша Зогорны. Во втором периоде соперники забили по голу, у «Амура» шайбу в актив записал форвард Гинек Зогорна. В заключительные 20 минут хабаровский коллектив забросил ещё дважды усилиями нападающих Александра Горшкова и Максима Капитурова. В дополнительное время «Амур» вырвал победу.

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