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«Амур» в овертайме взял верх над «Линцем»

«Амур» в овертайме взял верх над «Линцем»
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» одержал победу в контрольной встрече с австрийским клубом «Линц», встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4. Напомним, 22 августа «тигры» в товарищеском матче проиграли «Били Тигржи» со счётом 1:4.

Подопечные Александра Гулявцева проиграли первый период, на две шайбы соперника ответив только удачным броском нападающего Томаша Зогорны. Во втором периоде соперники забили по голу, у «Амура» шайбу в актив записал форвард Гинек Зогорна. В заключительные 20 минут хабаровский коллектив забросил ещё дважды усилиями нападающих Александра Горшкова и Максима Капитурова. В дополнительное время «Амур» вырвал победу.

Товарищеские матчи (клубы)
27 августа 2019, вторник. 18:30 МСК
Блэк Уингз Линц
Линц
4 : 5
2:1, 1:1, 1:2, 0:1
Амур
Хабаровск
1:0 – – 1, 1:1 – Зогорна (Файзуллин) – 16:30 (5x5), 2:1 – – 18, 2:2 – Зогорна (Зогорна, Зогорна) – 28:30 (5x5), 3:2 – – 31, 4:2 – – 41, 4:3 – Горшков – 46:30 (5x5), 4:4 – Капитуров – 50:10 (5x5), 4:5 – – 64

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