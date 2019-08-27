«Локо» победил «МОДО» на молодёжном Кубке мира

Ярославский «Локо» одержал уверенную победу над шведским клубом «МОДО» в рамках группового этапа молодёжного Кубка мира, матч завершился со счётом 5:1. Таким образом, ярославский коллектив занял первое место в группе с тремя победами в трёх матчах и разницей шайб 12-2.



Счёт во встрече был открыт на шестой минуте, точным броском отметился нападающий «Локо» Максим Денежкин. Во втором периоде ярославский клуб обеспечил себе уверенное преимущество благодаря заброшенным шайбам форвардов Никиты Аноховского, Григория Денисенко и Данилы Дяденькина. На 46-й минуте форвард Владислав Рыбаков увеличил разницу в счёте до пяти шайб. В концовке «МОДО» отыграл один гол.

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