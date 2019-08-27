Цулыгин: очень довольны тем, как «Салават» входит в сезон

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (5:4 Б).



«Неудачные два периода? Я бы не назвал их неудачными. Дело не в результате, а в качестве игры — она была, но были и глупые ошибки, которые соперник использовал. Самое главное на этом этапе — чтобы была игра. И необходимо убрать глупые ошибки, и тогда не будет 0:3.



Довольны ли тем, как входит команда в сезон? На данном этапе очень довольны, нормально ребята отработали. Есть желание и возможности — всё есть для того, чтобы хорошо играть. Да, необходимо внести коррективы и некоторым ребятам подтянуться ещё — осталась точечная работа перед началом чемпионата.



О новичках не могу сказать ничего плохого. То, чего мы от них ждали, практически это они и показывают. Но при этом, конечно, надо ещё работать и становиться лучше», — цитирует Цулыгина официальный сайт клуба.

«Салават» сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Автомобилист»