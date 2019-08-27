Гулявцев: с оптимизмом смотрю в сезон, «Амур» намерен выйти в плей-офф

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился ожиданиями от выступления команды в грядущем сезоне и выразил надежду на выход клуба в плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, в сезоне-2018/19 «Амур» не попал в плей-офф.



«Непросто готовить команду с учётом длинных перелётов по стране, но совместно с медицинской службой и тренерами по физподготовке стараемся учитывать все нюансы. Видно, что парни на каждой тренировке максимально выкладываются и выполняют то, что от них требуют. Поэтому я с оптимизмом смотрю в предстоящий сезон. Намерены выйти в плей-офф, а там уже будем ставить задачи по мере их поступления», — приводят слова специалиста «Известия».



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