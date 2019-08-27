Гулявцев: с оптимизмом смотрю в сезон, «Амур» намерен выйти в плей-офф
Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился ожиданиями от выступления команды в грядущем сезоне и выразил надежду на выход клуба в плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, в сезоне-2018/19 «Амур» не попал в плей-офф.
«Непросто готовить команду с учётом длинных перелётов по стране, но совместно с медицинской службой и тренерами по физподготовке стараемся учитывать все нюансы. Видно, что парни на каждой тренировке максимально выкладываются и выполняют то, что от них требуют. Поэтому я с оптимизмом смотрю в предстоящий сезон. Намерены выйти в плей-офф, а там уже будем ставить задачи по мере их поступления», — приводят слова специалиста «Известия».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 27 августа 2019
-
22:56
-
22:37
-
22:07
-
21:31
-
21:17
-
21:04
-
20:38
-
20:19
-
19:36
-
19:28
-
18:50
-
18:16
-
17:56
-
17:40
-
17:30
-
16:44
-
16:20
-
16:06
-
15:47
-
15:31
-
15:11
-
14:50
-
14:40
-
14:33
-
14:23
-
14:11
-
13:43
-
13:26
-
13:12
-
13:00
-
12:46
-
12:35
-
12:28
-
12:26
-
12:20
Партнерский контент