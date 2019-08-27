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Макдэвид — о контракте на $ 100 млн: мой агент хорошо сработал

Макдэвид — о контракте на $ 100 млн: мой агент хорошо сработал
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о ситуации с контрактами неограниченно свободных агентов в НХЛ.

«Возникла уникальная ситуация — многие звезды сейчас сидят без контракта. Это как эффект домино, когда должна упасть одна косточка, за ней очень быстро начнут падать все остальные. Надо только начать.

Мой контракт на $ 100 млн? Все получилось довольно легко. Было очень приятно работать с бывшим генеральным менеджером „Ойлерз“ Питером Чиарелли. Хорошо сработал и мой агент. Все решилось очень быстро. Нам не пришлось ждать.

Новое коллективное соглашение? Нам придется играть по условиям нового соглашения, поэтому мы должны собраться и прийти к договоренностям, которые устроят обе стороны», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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