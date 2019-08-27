Минское «Динамо» планирует пригласить игроков из ВХЛ и дать им гражданство
Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» планирует подписать нескольких российских игроков, выступающих в Высшей хоккейной лиге. В будущем планируется дать хоккеистам белорусское гражданство.
В прошлом сезоне под такую же цель в клуб были приглашены россияне Илья Хохлов и Артём Артёмов. Защитник и нападающий провели на двоих только 30 матчей за «Динамо», после чего покинули команду.
Напомним, в прошлом сезоне минское «Динамо» в очередной раз не сумело дойти до розыгрыша Кубка Гагарина, проведя худший чемпионат за шесть лет. В нынешнее межсезонье «Динамо» под руководством Крэйга Вудкрофта выступало слабо и одержало только одну победу в десяти матчах.
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Канадские тренеры пока не впечатляют. Их клубам будет сложно в новом сезоне
В минском «Динамо» и вовсе может случиться очередной провал. Всё к этому идёт.
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