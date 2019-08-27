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Хабиров — «Салавату»: если будете сражаться, как в прошлом сезоне, всё получится

Хабиров — «Салавату»: если будете сражаться, как в прошлом сезоне, всё получится
Хоккей / КХЛ 0

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров побывал на тренировке хоккейного клуба «Салават Юлаев», пообщался с хоккеистами и пожелал им удачи в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, стартующем 1 сентября.

«Вновь хотел вас поблагодарить от имени всех башкортостанцев за прошлый сезон, за то, что подарили нам такую замечательную игру. Очень надеемся, что вы порадуете своих болельщиков в новом сезоне, проявите самые лучшие свои качества. А мы будем за вас болеть и делать всё для того, чтобы вам было хорошо играть. Очень надеемся на победы. Если будете сражаться, как в прошлом сезоне, всё получится. Удачи вам, здоровья и хорошей игры!» — приводит слова функционера официальный сайт «Салавата Юлаева».

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