Хабиров — «Салавату»: если будете сражаться, как в прошлом сезоне, всё получится
Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров побывал на тренировке хоккейного клуба «Салават Юлаев», пообщался с хоккеистами и пожелал им удачи в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, стартующем 1 сентября.
«Вновь хотел вас поблагодарить от имени всех башкортостанцев за прошлый сезон, за то, что подарили нам такую замечательную игру. Очень надеемся, что вы порадуете своих болельщиков в новом сезоне, проявите самые лучшие свои качества. А мы будем за вас болеть и делать всё для того, чтобы вам было хорошо играть. Очень надеемся на победы. Если будете сражаться, как в прошлом сезоне, всё получится. Удачи вам, здоровья и хорошей игры!» — приводит слова функционера официальный сайт «Салавата Юлаева».
Денег не было, и они держались. Жизнь топ-клубов КХЛ до богатства
Два ЦСКА не могли поделить власть, в СКА считали достижением ничью с «Авангардом», а в Казани команда не стремилась даже в «вышку».
- 28 августа 2019
-
00:21
- 27 августа 2019
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
22:56
-
22:37
-
22:07
-
21:31
-
21:17
-
21:04
-
20:38
-
20:19
-
19:36
-
19:28
-
18:50
-
18:16
-
17:56
-
17:40
-
17:30
-
16:44
-
16:20
-
16:06
-
15:47
-
15:31
-
15:11
-
14:50
-
14:40
-
14:33
-
14:23
-
14:11
-
13:43
-
13:26
-
13:12
-
13:00
-
12:46
Партнерский контент