К. Хьюз — о Джеке Хьюзе: мой брат довольно умный малый

Защитник клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз поделился мнением о своём брате Джеке Хьюзе, выбранным «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером прошедшего драфта НХЛ. Ежегодная зарплата Джека Хьюза составит $ 925 тыс. Кроме того, игроку буду полагаться бонусы за успешное выступление. Форвард набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.



«Готов ли мой брат к НХЛ? Да. Это довольно умный малый, который со всем разберется сам. Просто надо усердно работать, быть умным, все такое. Простые вещи», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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