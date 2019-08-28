Дорофеев: играли с Морозовым и Денисенко ещё на детском уровне
Нападающий молодёжной сборной России Павел Дорофеев подвёл итоги Турнира четырёх наций, где российская сборная заняла первое место с двумя победами в трёх матчах.
«Поддержка болельщиков была на высоком уровне, всегда приятно играть при домашних трибунах. В целом турниром остались довольны, старались выполнять тренерскую установку. Где-то что-то не получилось, будем работать над этим.
Все три матча я провёл в одной тройке, с Иваном Морозовым и Григорием Денисенко. Мы с ними играли еще на детском уровне, поэтому получалось многое, конечно, после перерыва было приятно сыграть с ними. К сожалению, где-то не забили свои моменты. Дальнейшие планы – продолжать работать и развиваться», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.
- 28 августа 2019
-
00:55
-
00:21
- 27 августа 2019
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
22:56
-
22:37
-
22:07
-
21:31
-
21:17
-
21:04
-
20:38
-
20:19
-
19:36
-
19:28
-
18:50
-
18:16
-
17:56
-
17:40
-
17:30
-
16:44
-
16:20
-
16:06
-
15:47
-
15:31
-
15:11
-
14:50
-
14:40
-
14:33
-
14:23
-
14:11
-
13:43
-
13:26
-
13:12
-
13:00
Партнерский контент