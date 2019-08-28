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Дорофеев: играли с Морозовым и Денисенко ещё на детском уровне

Дорофеев: играли с Морозовым и Денисенко ещё на детском уровне
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной России Павел Дорофеев подвёл итоги Турнира четырёх наций, где российская сборная заняла первое место с двумя победами в трёх матчах.

«Поддержка болельщиков была на высоком уровне, всегда приятно играть при домашних трибунах. В целом турниром остались довольны, старались выполнять тренерскую установку. Где-то что-то не получилось, будем работать над этим.

Все три матча я провёл в одной тройке, с Иваном Морозовым и Григорием Денисенко. Мы с ними играли еще на детском уровне, поэтому получалось многое, конечно, после перерыва было приятно сыграть с ними. К сожалению, где-то не забили свои моменты. Дальнейшие планы – продолжать работать и развиваться», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

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