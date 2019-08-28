Скотт: Марнер – вспомогательный элемент. Матчи в «Торонто» выигрывает не он

Бывший тафгай НХЛ Джон Скотт поделился мнением относительно переговоров «Торонто Мэйпл Лифс» и форварда Митчелла Марнера о новом контракте.

«Так, сколько там просит Марнер? 11-12 миллионов? То есть он ставит себя в один ряд с Коннором Макдэвидом и Остоном Мэттьюсом. Так? А для меня Марнер – просто очень хороший игрок, который не может тащить на себе команду. Он отличный, великолепный вспомогательный элемент, но не определяющий игрок. Да, у него было 95 очков в прошлом сезоне, но если убрать его из «Торонто» и отправить, допустим, в «Оттаву», будет ли он таким же результативным?

К его очкам нужно относиться без фанатизма, так как Марнер играет в звене с Мэттьюсом, а в большинстве рядом с ним Джон Таварес. Против него чаще всего выходит вторая пара защитников, и он не тот нападающий, против которого соперник готовит специальный план для нейтрализации.

Если бы «Лифс» играли против меня и я бы разбирал их игру, то в первую очередь думал бы, как закрыть Тавареса и Мэттьюса, а уже потом кого-то другого. Марнер не выиграет матч. Мэттьюс забьёт четыре гола, Таварес – два и отдаст две, у Марнера будет три передачи. Я говорю это не для того, чтобы обидеть Митчелла – он ведь классный хоккеист, – но не Марнер выигрывает матчи в «Торонто». Так бы считал я, если бы был тренером», – приводятся слова Скотта в телеграм-канале «Эпицентр».