Источник: Матерухин покинет минское «Динамо», Степанов останется в клубе

Форвард Андрей Степанов прошёл просмотр в минском «Динамо», сообщает «Страница хоккея Беларуси».
33-летний хоккеист подпишет двусторонний контракт с клубом. Для нападающего сборной Беларуси этот сезон станет уже шестым в форме «зубров». В минувшем сезоне Степанов набрал 10 (4+6) очков в 38 играх за минское «Динамо».
В свою очередь форвард Александр Матерухин не смог пройти просмотр в клубе. 37-летний ветеран, скорее всего, продолжит карьеру в Экстралиге «А». Нападающий близок к подписанию контракта с «Могилевом». Отметим, что именно в Могилеве украинский игрок начинал хоккейный путь в Беларуси. В его активе два сезона за «Химволокно» (2005/2006 и 2006/2007).
Также издание отмечает, что в ближайшее время стан «зубров» могут пополнить два российских хоккеиста — защитник Дмитрий Корчёмкин и форвард Кирилл Пилипенко.
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