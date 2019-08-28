Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кожевников — о «Спартаке»: лучше завалить Кубок мэра, чем старт чемпионата

Кожевников — о «Спартаке»: лучше завалить Кубок мэра, чем старт чемпионата
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал провал «Спартака» на Кубке мэра Москвы. Команда Олега Знарка потерпела три поражения с общим счётом 4:11.

«Ожидания от «Спартака» были другими — особенно после пяти побед кряду в контрольных встречах. Но что-то пошло не так, три поражения в трёх матчах, конечно же, разочаровали. С другой стороны, клубы Олега Знарка в предсезонных турнирах всегда смотрелись тяжело, так что здесь сюрприза как раз нет.

Лучше завалить Кубок мэра, чем старт регулярного чемпионата. Особенно если речь идёт о клубе-середняке, который должен брать свои очки именно в первой половине сезона, когда фавориты только раскачиваются», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Знарок— о счёте 1:4 с «Динамо»: тренируемся в одном русле — играем в другом
Провал Знарка перед стартом сезона КХЛ. Что не так со «Спартаком»?
Сам тренер пеняет на слабые действия в обороне и невыполнение игрового задания.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент