Кожевников — о «Спартаке»: лучше завалить Кубок мэра, чем старт чемпионата
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал провал «Спартака» на Кубке мэра Москвы. Команда Олега Знарка потерпела три поражения с общим счётом 4:11.
«Ожидания от «Спартака» были другими — особенно после пяти побед кряду в контрольных встречах. Но что-то пошло не так, три поражения в трёх матчах, конечно же, разочаровали. С другой стороны, клубы Олега Знарка в предсезонных турнирах всегда смотрелись тяжело, так что здесь сюрприза как раз нет.
Лучше завалить Кубок мэра, чем старт регулярного чемпионата. Особенно если речь идёт о клубе-середняке, который должен брать свои очки именно в первой половине сезона, когда фавориты только раскачиваются», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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