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«Салават» — «Нефтехимик»: в составе уфимцев нет ни одного легионера

«Салават» — «Нефтехимик»: в составе уфимцев нет ни одного легионера
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и нижнекамского «Нефтехимика» на контрольный матч, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 28 августа, начало — в 11:00 мск. В заявке уфимцев нет ни одного легионера.

«Салават Юлаев»:

Кареев (Сулейманов);
Цулыгин — Банников, Гиматов— Пименов — Шевченко;
Гареев— Мухамадуллин, Амиров— Бобылёв — Баранов;
Петрищев — Жульдиков, Пашин — Пачин— Чебыкин;
Рубинчик — Варлов, Скориков — Пустозёров— Кузьмин, Абдеев.

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);
Мёрфи— Шарипзянов, Авцин — Митчелл — Уайт;
Брынцев— Сергеев, Шиксатдаров— Фазлеев— Грошев;
Захарчук— Игнатович, Бикмуллин— Хафизов— Порядин;
Мотыгуллин, Куликов— Черников— Шарифьянов.

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