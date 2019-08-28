«Салават» — «Нефтехимик»: в составе уфимцев нет ни одного легионера
Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и нижнекамского «Нефтехимика» на контрольный матч, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 28 августа, начало — в 11:00 мск. В заявке уфимцев нет ни одного легионера.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Сулейманов);
Цулыгин — Банников, Гиматов— Пименов — Шевченко;
Гареев— Мухамадуллин, Амиров— Бобылёв — Баранов;
Петрищев — Жульдиков, Пашин — Пачин— Чебыкин;
Рубинчик — Варлов, Скориков — Пустозёров— Кузьмин, Абдеев.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Мёрфи— Шарипзянов, Авцин — Митчелл — Уайт;
Брынцев— Сергеев, Шиксатдаров— Фазлеев— Грошев;
Захарчук— Игнатович, Бикмуллин— Хафизов— Порядин;
Мотыгуллин, Куликов— Черников— Шарифьянов.
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