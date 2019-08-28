«Салават» — «Нефтехимик»: в составе уфимцев нет ни одного легионера

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и нижнекамского «Нефтехимика» на контрольный матч, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 28 августа, начало — в 11:00 мск. В заявке уфимцев нет ни одного легионера.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Сулейманов);

Цулыгин — Банников, Гиматов— Пименов — Шевченко;

Гареев— Мухамадуллин, Амиров— Бобылёв — Баранов;

Петрищев — Жульдиков, Пашин — Пачин— Чебыкин;

Рубинчик — Варлов, Скориков — Пустозёров— Кузьмин, Абдеев.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Мёрфи— Шарипзянов, Авцин — Митчелл — Уайт;

Брынцев— Сергеев, Шиксатдаров— Фазлеев— Грошев;

Захарчук— Игнатович, Бикмуллин— Хафизов— Порядин;

Мотыгуллин, Куликов— Черников— Шарифьянов.