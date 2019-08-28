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Басков: Терещенко – отличный игрок, но нужно думать о будущем клуба и сборной

Басков: Терещенко – отличный игрок, но нужно думать о будущем клуба и сборной
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал итог просмотра потенциальных новичков.

«Мы благодарны всем хоккеистам, которые прошли предсезонную подготовку в рядах «Динамо». Все выкладывались на сто процентов на тренировках и в матчах, не жалели себя и мы всеми остались довольны. Эти решения дались нам нелегко. Принимая их, мы учитывали множество факторов, в том числе исходили из стратегии развития клуба, которую мы видим в ставке на новое поколение белорусских хоккеистов.

Алексей Терещенко и Александр Матерухин – отличные игроки, но сейчас нам нужно думать о будущем клуба и национальной сборной. Что касается Ивана Кульбакова и Романа Достанко, то в данный момент им будет проще получить достаточно игровой практики, необходимой для развития, в других командах», — цитирует Баскова официальный сайт минского клуба.

Минское «Динамо» подвело итоги просмотра потенциальных новобранцев
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