«Куньлунь» заключил контракты ещё с пятью хоккеистами
Двусторонние контракты с «Куньлунь Ред Стар» заключили пять хоккеистов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Двусторонние контракты на один сезон заключили нападающие Эван Джаспер, Райли Шин, Габриэль Дежарден, защитники Роберт Ши и Станислав Заборников.
В середине августа Колин Джо, Чэнь Цзымэн, Тай Шульц, Чжан Цзэцэнь, Дастин Маури, Остин Чо подписали соглашения, рассчитанные на один сезон, а Брэндон Маги и Дилан Уолчак — на два сезона.
Ранее клуб «Куньлунь» подписал двухлетний контракт с канадским нападающим Тайлером Воном. Кроме того, китайский клуб заключил соглашение с канадским нападающим Спенсером Фу. Продлены соглашения с Брэндоном Ипом, Руди Ином, Брэйденом Джо, Люком Локхартом и Заком Юйэнем.
«Куньлунь» заключил контракты с восемью хоккеистами
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