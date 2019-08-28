«Куньлунь» заключил контракты ещё с пятью хоккеистами

Двусторонние контракты с «Куньлунь Ред Стар» заключили пять хоккеистов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Двусторонние контракты на один сезон заключили нападающие Эван Джаспер, Райли Шин, Габриэль Дежарден, защитники Роберт Ши и Станислав Заборников.

В середине августа Колин Джо, Чэнь Цзымэн, Тай Шульц, Чжан Цзэцэнь, Дастин Маури, Остин Чо подписали соглашения, рассчитанные на один сезон, а Брэндон Маги и Дилан Уолчак — на два сезона.



Ранее клуб «Куньлунь» подписал двухлетний контракт с канадским нападающим Тайлером Воном. Кроме того, китайский клуб заключил соглашение с канадским нападающим Спенсером Фу. Продлены соглашения с Брэндоном Ипом, Руди Ином, Брэйденом Джо, Люком Локхартом и Заком Юйэнем.