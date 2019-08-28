КХЛ назвала игроков, которые пропустят старт сезона из-за дисквалификации

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала игроков, которые пропустят старт сезона из-за дисквалификации, полученной в прошлом сезоне.

Нападающий «Локомотива» Стефан Да Коста и защитник «Сочи» Алексей Петров пропустят первые два матча нового сезона. Французский форвард получил дисквалификацию, будучи игроком «Автомобилиста», а Петров заработал наказание, защищая цвета «Трактора».

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард».

«Локомотив» и «Сочи» проведут первые матчи 4 сентября. Команда Крэйга Мактавиша в Ярославле сыграет со «Спартаком», а «леопарды» встретятся с «Нефтехимиком».