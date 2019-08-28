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Величкин — о жёстком потолке зарплат: у нас есть время привести всё в порядок

Величкин — о жёстком потолке зарплат: у нас есть время привести всё в порядок
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин признался, что клуб пока не вписывается в жёсткий потолок зарплат, который начнёт действовать с сезона-2020/21.

Через год суммарная платёжная ведомость команды не должна превышать 900 млн рублей. В предстоящем сезоне также будет действовать потолок зарплат размером в 850 млн рублей, но мягкий: за превышение суммы клуб будет обязан заплатить штраф.

«Мы в него не вписываемся. Сейчас есть небольшой перебор, но в связи с тем что регламент вступит в силу только в следующем году, у нас есть время привести всё в порядок. Большое количество контрактов у «Металлурга» подписано на один год, и у многих хоккеистов соглашения закончатся. Поэтому наша стратегия в том, чтобы в следующем году было много молодёжи и меньше высокооплачиваемых игроков», — приводят слова Величкина «Известия».

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