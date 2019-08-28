Величкин — о жёстком потолке зарплат: у нас есть время привести всё в порядок

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин признался, что клуб пока не вписывается в жёсткий потолок зарплат, который начнёт действовать с сезона-2020/21.
Через год суммарная платёжная ведомость команды не должна превышать 900 млн рублей. В предстоящем сезоне также будет действовать потолок зарплат размером в 850 млн рублей, но мягкий: за превышение суммы клуб будет обязан заплатить штраф.
«Мы в него не вписываемся. Сейчас есть небольшой перебор, но в связи с тем что регламент вступит в силу только в следующем году, у нас есть время привести всё в порядок. Большое количество контрактов у «Металлурга» подписано на один год, и у многих хоккеистов соглашения закончатся. Поэтому наша стратегия в том, чтобы в следующем году было много молодёжи и меньше высокооплачиваемых игроков», — приводят слова Величкина «Известия».
- 28 августа 2019
-
12:34
-
12:25
-
12:00
-
11:44
-
11:22
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
09:49
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
00:55
-
00:21
- 27 августа 2019
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
22:56
-
22:37
-
22:07
-
21:31
-
21:17
-
21:04
-
20:38
-
20:19
-
19:36
-
19:28
-
18:50
-
18:16
-
17:56
-
17:40
-
17:30