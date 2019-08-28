«Салават» одержал третью победу за три дня, снова переиграв «Нефтехимик»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке обыграл «Нефтехимик» в контрольном матче, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте первого периода, отличился Глеб Кузьмин. Спустя семь минут «волки» отыгрались усилиями Зака Митчелла. Второй период обошёлся без голов, а в заключительной трети команды снова обменялись заброшенными шайбами. Сначала Родион Амиров вывел уфимцев вперёд, однако уже спустя 15 секунд Максим Грошев восстановил равновесие. Исход матча решила серия буллитов, где решающую попытку реализовал Артём Пименов.

Подопечные Николая Цулыгина провели три матча за три дня. 26 августа в контрольной встрече они также переиграли «Нефтехимик» со счётом 4:1, а 27 августа «Салават» сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Автомобилист» (5:4 Б).