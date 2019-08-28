Покка: есть разочарование, что в финале «Авангард» не выиграл ни одного матча

Защитник «Авангарда» Вилле Покка поделился ожиданиями от сезона КХЛ.
«Мы качественно провели прошлый сезон, одержав много ярких побед и добравшись до финала. Но есть разочарование от того, что не только проиграли ЦСКА в решающей серии, но даже не выиграли в ней ни одного матча. Поэтому понимаем, что нам ещё надо над многими компонентами работать, чтобы добиваться максимальных результатов. В предстоящем сезоне «Авангарду» необходимо действовать на льду ещё лучше, чтобы побороться за главный трофей», — приводят слова Покки «Известия».
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард». В минувшем сезоне подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» в финале Кубка Гагарина со счётом 4-0.
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