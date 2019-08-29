Кто главный фаворит сезона КХЛ?

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард». В минувшем сезоне подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» в финале Кубка Гагарина со счётом 4-0.
Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
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В межсезонье состав участников КХЛ покинул «Слован». Братиславская команда рассчитывала с помощью нового спонсора выплатить миллионный долг за аренду арены и оперативно погасить задолженность перед своими хоккеистами. В сезоне-2018/19 «Слован» стал худшей командой регулярного чемпионата в Западной конференции, набрав только 33 очка в 62 встречах.
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