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Кто главный фаворит сезона КХЛ?

Кто главный фаворит сезона КХЛ?
Хоккей / КХЛ 0

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард». В минувшем сезоне подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» в финале Кубка Гагарина со счётом 4-0.

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

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В межсезонье состав участников КХЛ покинул «Слован». Братиславская команда рассчитывала с помощью нового спонсора выплатить миллионный долг за аренду арены и оперативно погасить задолженность перед своими хоккеистами. В сезоне-2018/19 «Слован» стал худшей командой регулярного чемпионата в Западной конференции, набрав только 33 очка в 62 встречах.

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