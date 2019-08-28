Нгок: знание о КХЛ выйдет за пределы материкового Китая
Председатель совета директоров «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок прокомментировал решение китайского клуба провести часть матчей в Шэньчжене.
«Шэньчжень для нашего клуба – не новый город. На протяжении двух лет здесь играла наша женская команда «КРС Ванке Рэйз», так что город успел познакомиться с хоккеем. Теперь она будет выступать в Женской хоккейной лиге, и российские команды тоже откроют для себя и новую страну, и новый город, и прекрасную местную арену.
Влияние КХЛ тоже распространится в определённой степени на регион, который играет большую роль в жизни Китая. Здесь ведь поблизости и Гонконг, и Макао, и Тайвань, так что знание о КХЛ выйдет за пределы материкового Китая», — цитирует Нгока официальный сайт китайского клуба.
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