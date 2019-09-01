Сегодня, 1 сентября, стартует очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге. В первой матче регулярного чемпионата ЦСКА примет в Москве хоккеистов «Авангарда». Начало — в 15:30 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: ЦСКА — «Авангард»: кто выиграет в матче за Кубок открытия?
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Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.
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