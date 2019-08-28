Гареев — о «товарняках»: не бросишься здесь, не бросишься там. Это тоже игра

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев прокомментировал победу в контрольном матче с «Нефтехимиком» (3:2 Б).

«Ключевой момент матча — игра в меньшинстве? Тренеры в паузе объяснили, как располагаться. Мы знали, что делать и за счёт хорошего расположения мы не давали им опасные моменты создавать. Они бросали – там Кареев выручал нас. Поэтому не скажу, что было что-то опасное.

Не страшно ли получить травму в контрольном матче? Это не правильно: не бросишься здесь, не бросишься там. Это тоже игра. Побережешь себя – забьют гол, потом ходить с плохим настроением. Чем себя корить в чём-то, лучше поработать. Если вышел, то надо играть. По началу мы «просыпались», но потом матч стал интереснее – кость в кость и появился азарт. Хорошая игра была», — цитирует Гареева официальный сайт уфимского клуба.