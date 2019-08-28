Кэм Уорд завершает карьеру. Вратарь подписал однодневный контракт с «Каролиной»
Известный голкипер Кэм Уорд решил завершить игровую карьеру, информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз». 35-летний голкипер, почти всю карьеру отыгравший в составе «ураганов», подписал контракт на один день, чтобы завершить карьеру в качестве игрока «Каролины».
В прошедшем регулярном чемпионате голкипер защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс», проведя 35 матчей за «индейцев». Уорд одержал 16 побед, в среднем отражая 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,67.
Уорд — обладатель множества вратарских рекордов «Каролины». У него 668 матчей в регулярных чемпионатах и 338 побед. Карьеру в «Каролине» голкипер начал в 2005 году, в следующем году выиграв с командой Кубок Стэнли.
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