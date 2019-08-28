«Спартак» — «Адмирал»: москвичи пропустили три гола в первом периоде
Московский «Спартак» провёл неудачный первый период в контрольном матче с «Адмиралом» из Владивостока. Подопечные Олега Знарка пропустили три шайбы от Кирилла Воронина, Кирилла Дьякова и Адама Альмквиста. Москвичи сделали восемь бросков, «моряки» — 25.
«Спартак»:
Беспалов (Сковронский);
Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов— Хохлачёв;
Кутейкин— Вишневский, Никонцев— Ганзл— Даугавиньш;
Кулик— Гончаров, Фёдоров— Юньков— Талалуев;
Никишин— Педан, Кокарев— Аркалов— Столяров, Цыплаков.
«Адмирал»:
Олкинуора (Веремчук);
Альмквист – Лалонд, Сидляров– Юнг – Бакош;
Ибатуллин – Угольников, Ломако – В.Стрельцов – А.Стрельцов;
Бобряшов – Дьяков, Бутузов – Вихарев – Воронин;
Островский – Козловский, Коннов – Лапшин – Зайцев; Лисин.
- 28 августа 2019
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