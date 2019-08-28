«Спартак» — «Адмирал»: москвичи пропустили три гола в первом периоде

Московский «Спартак» провёл неудачный первый период в контрольном матче с «Адмиралом» из Владивостока. Подопечные Олега Знарка пропустили три шайбы от Кирилла Воронина, Кирилла Дьякова и Адама Альмквиста. Москвичи сделали восемь бросков, «моряки» — 25.



«Спартак»:



Беспалов (Сковронский);

Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов— Хохлачёв;

Кутейкин— Вишневский, Никонцев— Ганзл— Даугавиньш;

Кулик— Гончаров, Фёдоров— Юньков— Талалуев;

Никишин— Педан, Кокарев— Аркалов— Столяров, Цыплаков.



«Адмирал»:



Олкинуора (Веремчук);

Альмквист – Лалонд, Сидляров– Юнг – Бакош;

Ибатуллин – Угольников, Ломако – В.Стрельцов – А.Стрельцов;

Бобряшов – Дьяков, Бутузов – Вихарев – Воронин;

Островский – Козловский, Коннов – Лапшин – Зайцев; Лисин.

