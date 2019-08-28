Вайсфельд: не думал, что масштаб бедствия в Минске настолько серьёзный

Известный в прошлом арбитр и хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд поделился мнением об итогах межсезонья.



«Понятно было, что в Минске собирается не самая сильная команда, но результаты в межсезонье удивляют. Они не выиграли ни одного матча против клубов КХЛ. Я не думал, что масштаб бедствия настолько серьёзный. Большего ожидал от «Авангарда», хотя Боб Хартли говорит, что его не слишком волнуют результаты матчей на предсезонке. Но тут есть такой момент, как потеря Дениса Зернова. Неизвестно, на сколько выбыл ведущий форвард команды.



В прошлом году очень слабо в межсезонье выглядел «Барыс», а сейчас команда Андрея Скабелки играет совсем неплохо. СКА, наоборот, летом 2018-го рвал всех, а сейчас занял последнее место на Sochi Hockey Open, хотя у себя дома турнир выиграл.



Но серьёзных выводов по итогам межсезонья делать не стоит: у всех разный уровень подготовки. Кто-то форсирует, чтобы сразу начать набирать очки, кто-то рассчитывает играть в долгую. Начнётся регулярный чемпионат, и мы посмотрим», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.



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