Вовченко: «Северсталь» летом боролась со всеми, но что-то с реализацией
Нападающий череповецкой «Северстали» Даниил Вовченко поделился впечатлениями от предсезонной подготовки команды.
«Подготовка была тяжёлая. Первый цикл – две недели – был очень трудным: «баллоны», резинки, жилеты. Это далось тяжело. Сейчас нагрузка спала, стало легче. В целом, доволен сборами. На турнирах, мне показалось, играли неплохо. Никому сильно не уступили, со всеми боролись. Мы не много забиваем, но много создаём моментов. Что-то с реализацией: шайба не идёт в ворота. Будем работать над этим на тренировках», — приводит слова нападающего официальный сайт череповецкого клуба.
Напомним, в прошлом сезоне «Северсталь» не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина, заняв десятое место в Западной конференции.
Директор «Северстали»: минимальная задача в этом году – попадание в плей-офф
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