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«Спартак» отыгрался с 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме

«Спартак» отыгрался с 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Московский хоккейный клуб «Спартак» в контрольной встрече уступил «Адмиралу» из Владивостока, матч завершился со счётом 3:4 ОТ. Для обеих команд игра стала заключительной в нынешнее межсезонье.

Первый гол зрители в Москве увидели на седьмой минуте: удачным броском отметился нападающий «моряков» Кирилл Воронин. До конца периода подопечные Сергея Светлова забили ещё дважды усилиями защитников Кирилла Дьякова и Адама Альмквиста. Во втором периоде «Спартак» сумел сократить разницу в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Александра Никишина. Сразу после перерыва Илья Зубов забил второй гол «Спартака», через десять минут Каспарс Даугавиньш восстановил равновесие в счёте. Встреча перешла в овертайм, где Олег Ломако принёс победу «Адмиралу».

Товарищеские матчи (клубы)
28 августа 2019, среда. 17:00 МСК
Спартак
Москва
3 : 4
0:3, 1:0, 2:0, 0:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Воронин (Бобряшов, Олкинуора) – 06:55 (5x5), 0:2 – Дьяков – 13:13 (5x5), 0:3 – Альмквист (Лалонд) – 18:45 (5x3), 1:3 – Никишин (Цыплаков) – 26:51 (5x5), 2:3 – Зубов (Никонцев, Фёдоров) – 40:41 (5x5), 3:3 – Даугавиньш (Херсли, Ганзл) – 50:32 (5x5), 3:4 – Ломако (Угольников, Дьяков) – 60:51 (3x3)
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