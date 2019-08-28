«Спартак» отыгрался с 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме

Московский хоккейный клуб «Спартак» в контрольной встрече уступил «Адмиралу» из Владивостока, матч завершился со счётом 3:4 ОТ. Для обеих команд игра стала заключительной в нынешнее межсезонье.
Первый гол зрители в Москве увидели на седьмой минуте: удачным броском отметился нападающий «моряков» Кирилл Воронин. До конца периода подопечные Сергея Светлова забили ещё дважды усилиями защитников Кирилла Дьякова и Адама Альмквиста. Во втором периоде «Спартак» сумел сократить разницу в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Александра Никишина. Сразу после перерыва Илья Зубов забил второй гол «Спартака», через десять минут Каспарс Даугавиньш восстановил равновесие в счёте. Встреча перешла в овертайм, где Олег Ломако принёс победу «Адмиралу».
- 28 августа 2019
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