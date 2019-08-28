Уорд: решение завершить карьеру далось тяжело, нужно приспособиться

Голкипер Кэм Уорд прокомментировал завершение своей игровой карьеры.



«Для меня было честью носить свитер „Харрикейнз“ в течение 13 лет. И я знал, что люблю эту команду, город и наших болельщиков. Поэтому город Роли стал и будет для моей семьи домом. Я благодарю болельщиков за поддержку, которую они всегда оказывали мне. Спасибо вам.



Также я хотел бы поблагодарить моих замечательных партнеров, тренеров, сотрудников клуба, с которыми я работал в „Каролине“. Я всегда буду с трепетом вспоминать, как мы играли на стадионе PNC Arena, как выиграли Кубок Стэнли, как участвовали здесь в Матче звёзд. Решение уйти далось мне тяжело, и теперь мне и моей семье нужно приспособиться к новым условиям. Я хочу понять, что ждет меня в жизни после хоккея», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Кэм Уорд завершает карьеру. Вратарь подписал однодневный контракт с «Каролиной»