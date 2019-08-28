«Спартак» со Знарком проиграл четыре матча накануне старта сезона

Московский хоккейный клуб «Спартак» в контрольной встрече уступил «Адмиралу» из Владивостока, матч завершился со счётом 3:4 ОТ. «Красно-белые» проиграли четыре товарищеских матча подряд накануне старта регулярного чемпионата. До начала Кубка мэра Москвы «Спартак» не проиграл ни одной встречи, выиграв «Маунтфилд Кап». Напомним, в межсезонье «Спартак» возглавил именитый тренер Олег Знарок.



Первый гол в матче с «Адмиралом» зрители увидели на седьмой минуте: удачным броском отметился нападающий «моряков» Кирилл Воронин. До конца периода подопечные Сергея Светлова забили ещё дважды усилиями защитников Кирилла Дьякова и Адама Альмквиста. Во втором периоде «Спартак» сумел сократить разницу в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Александра Никишина. Сразу после перерыва Илья Зубов забил второй гол «Спартака», через десять минут Каспарс Даугавиньш восстановил равновесие в счёте. Встреча перешла в овертайм, где Олег Ломако принёс победу «Адмиралу».



«Спартак» отыгрался с 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме