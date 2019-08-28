Светлов: Мищенко нужен наколенник из Германии, у Мерескина травма

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги контрольного матча со «Спартаком» (4:3 ОТ).



«Последний матч перед сезоном, неплохо мы играли. Повели в счете, дотерпели до конца против хорошего соперника. Игра неплохая получилась, хотя после 3:0 надо не выдыхать, а дальше работать. Теперь с хорошим настроением готовимся к началу сезона.



Первый матч Владимира Бутузова? Хорошее физическое состояние, но игра показала, что ещё не на 100 процентов он готов. Хотелось бы, чтобы быстрее набрал форму.



Мерескин не играл, потому что у него небольшая травма. У Глазачева температура, так что мы ему дали отдохнуть. К первой игре сезона они должны быть готовы. У Вани Мищенко сложнее ситуация, ему сейчас должен прийти наколенник из Германии. Он тренируется, но ещё не совсем готов, неделя-две ещё потребуется», — цитирует тренера РИА «Новости».

«Спартак» отыгрался с 0:3, но уступил «Адмиралу» в овертайме