Хенкель: когда выиграем Кубок Гагарина, будут крутые эмоции

Белорусский защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель сказал, что не знает белорусского языка.
«Менталитет у меня белорусско-русский. Сколько языков знаю? Три — русский, немецкий и английский. Английский неплохо знаю, с иностранцами общаться могу. Белорусского языка не знаю.
Лучшее чувство в хоккее? Когда команда становится чемпионом. Кубок Гагарина еще не выигрывал. Надеюсь выиграю, но становился чемпионом Беларуси. Самое приятное, когда прозвучала сирена, ты бежишь к вратарю, скидываешь форму, а после поднимаешь Кубок над головой. Думаю, когда выиграем Кубок Гагарина, эти эмоции будут еще круче.
Мне нравится Минск. Это моя родина, да и город очень красивый и чистый. Еще мне очень понравилось в Париже – прямо вау: много достопримечательностей, улицы все такие компактные плюс город очень зеленый. В общем, очень уютно там.
Кристиан Хенкель — не самое типичное имя для белоруса? Мне мое имя нравится. Да иногда люди переспрашивают, как меня зовут. На что всегда отвечаю, что у мамы просто хорошая фантазия. Всё окей», — цитирует Хенкеля пресс-служба «Ак Барса».
- 28 августа 2019
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