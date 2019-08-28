Коннолли: проблемы «Флориды» остались в прошлом, для успеха нужно чуть-чуть
Нападающий Бретт Коннолли прокомментировал подписание контракта с «Флоридой Пантерз», куда он перешёл из «Вашингтон Кэпиталз».
«Они и так были хорошей командой, а с новым тренером и новыми приобретениями им надо всего чуть-чуть, чтобы добиться успеха. Очень рад и с нетерпением жду, когда смогу начать работать в этой команде.
Её проблемы остались в прошлом. Рассчитываю, что мы надолго задержимся в розыгрыше Кубка Стэнли в следующем году. В «Вашингтоне» я провел, пожалуй, три лучших года в карьере. Тут вопросов нет.
Очень обрадовался, когда мне позвонил Дэйл Тэллон. Он рассказал о планах команды и чего именно ждет от меня», – приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 28 августа 2019
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