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Коннолли: проблемы «Флориды» остались в прошлом, для успеха нужно чуть-чуть

Коннолли: проблемы «Флориды» остались в прошлом, для успеха нужно чуть-чуть
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Бретт Коннолли прокомментировал подписание контракта с «Флоридой Пантерз», куда он перешёл из «Вашингтон Кэпиталз».

«Они и так были хорошей командой, а с новым тренером и новыми приобретениями им надо всего чуть-чуть, чтобы добиться успеха. Очень рад и с нетерпением жду, когда смогу начать работать в этой команде.

Её проблемы остались в прошлом. Рассчитываю, что мы надолго задержимся в розыгрыше Кубка Стэнли в следующем году. В «Вашингтоне» я провел, пожалуй, три лучших года в карьере. Тут вопросов нет.

Очень обрадовался, когда мне позвонил Дэйл Тэллон. Он рассказал о планах команды и чего именно ждет от меня», – приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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