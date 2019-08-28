Бовилье подписал новый контракт с «Айлендерс» на $ 4,2 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» заключил новое соглашение с нападающим Антони Бовилье, информирует официальный сайт команды. Срок нового соглашения с 22-летним форвардом рассчитан на два года, зарплата за сезон составит около $ 2,1 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Бовилье принял участие в 81 матче, отметившись 28 (18+10) баллами при показателе полезности "+1" и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 14 с половиной минут за матч. В восьми встречах Кубка Стэнли Бовилье отметился голом и результативной передачей.
Напомним, в прошедшем плей-офф «Айлендерс» добрались до второго раунда, где неожиданно проиграли «Каролине Харрикейнз» (0-4).
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