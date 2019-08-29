Биннингтон: не терпится узнать, чего сможет добиться «Сент-Луис»

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон поделился мнением о шансах команды вновь выиграть Кубок Стэнли.



«В НХЛ все бьются изо всех сил, и нужно с самого начала показывать все, на что способен. Именно к этому я и готовлюсь. Наш состав сохранился почти полностью, мы хорошо понимаем друг друга. Все будут очень рады снова увидеть партнеров, особенно после такого памятного сезона. И мне не терпится узнать, чего мы сможем добиться.



Я несколько раз подряд заключал однолетние контракты и очень рад, что теперь подписал соглашение на два года. Так я чувствую определенную стабильность. Это главное. И так удобнее. Лучше себя ощущаешь. Можешь думать только об игре, не переживать, подпишешь ли новое соглашение. Можно полностью погрузиться в игру, чтобы помочь команде побеждать в каждом матче», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

