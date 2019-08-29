Коваленко: у семи клубов новогодние выходные — два дня. Это нарушение регламента

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал о проблеме календаря нового сезона.

«В регламенте говорится о том, что игроки КХЛ должны получить не меньше четырех новогодних дней отдыха. Открываем расписание — и видим, что 30 декабря в регулярном чемпионате будет сыграно пять матчей и задействовано 10 команд, на 3 января запланировано девять игр, в которых сыграют 18 команд. Причём «Витязь», «Локомотив», «Трактор» и «Авангард», а также Минск, «Куньлунь» и «Йокерит» находятся в наиболее сложной ситуации — они играют и 30 декабря, и 3 января. Таким образом, у игроков этих клубов, учитывая тренировки, в лучшем случае будет лишь два выходных дня. Кроме этого, они не находятся в равных условиях с другими хоккеистами КХЛ. Это явные проблемы календаря и нарушения регламента.

Мотивация КХЛ здесь понятна, и на одной из рабочих групп мы обсуждали этот момент. Предложение профсоюза — компромиссное, которое должно устроить и хоккеистов, и болельщиков, при этом принцип равных возможностей будет восстановлен. В чём суть предложения? Лига в своём календаре делает гибкий перерыв. Клубы, которые отыграли свой последний матч в старом году, условно, 27 декабря, возобновляют чемпионат 2 января. И, наоборот, команды, сыгравшие 30 декабря, выходят из мини-каникул 5 января. Тогда, по сути, новогодний перерыв в расписании составляет всего пару дней, которые страна все равно проводит у телевизора и кухонного стола. То есть мы и регламент выполняем, и интересы болельщиков защищаем», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.