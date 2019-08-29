Скобрев: ничто не может дать игрокам такую же нагрузку, как баллоны

Тренер по общефизической подготовке московского «Динамо» Иван Скобрев поделился мнением о ставших знаменитыми тренировках Владимира Крикунова с баллонами.

«Какое у меня отношение? Положительное. Я объясню почему. Для меня важно понять, в каких режимах ребята занимаются. Это, видимо, у меня из-за моего конькобежного прошлого – я пришёл из циклического спорта, где мы досконально разбираем все тренировки. К тому же я получил ещё и спортивное образование, а потом и педагогическое, так что привык разбираться в цифрах, и в первую очередь в медицинских. Например, все свои данные после УМО я сам хранил и анализировал.

Мы нашли понимание с руководством «Динамо», чтобы тоже проводили срезы крови, пульсовых режимов. Мы стали анализировать все тренировки. И пришли к тому, что, как бы мы ни хотели, ничто не может дать игрокам такую же нагрузку, как баллоны. Это не простая тренировка, и ей есть более простые альтернативы. Вместо баллонов можно дать работу с парашютами, с которыми игроки могут бегать и выкладываться по максимуму.

Следует ещё помнить, что в командных видах спорта люди склонны к обману. К примеру, человек гримасничает и кажется, что выкладывается на 150%. Но потом анализ крови и его пульс показывают, что он обманывает. А вот во время тренировок с баллонами игрокам, хотят они или нет, приходится выложиться намного больше обычного», — цитирует Скобрева «Спорт Бизнес Online».