Макканн: мне стыдно, что в прошлом подкалывал Кросби

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Джаред Макканн поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.

«Клуб хорошо сработал летом, и вместе со всей командой я с нетерпением жду нового сезона, чтобы показать, что мы способны добиться успеха в обновлённом составе. Я не мог поверить, что оказался в команде, которая чувствует себя столь уверенно. Здесь играют Кросби, Малкин, другие ребята, не раз выигрывавшие Кубок Стэнли. На стенах арены видишь их фотографии с кубком и чувствуешь как по спине бегут мурашки. Эта уверенность передалась и мне, я почувствовал прилив сил. Я очень рад, что состоялся этот обмен и доволен тем, как я здесь играю.

Я занимался игрой в обороне. Тренеры «Питтсбурга» многое прощали мне в минувшем сезоне. Я допускал немало ошибок, став крайним нападающим. Самым сложным было научиться играть в защите, чтобы не провалиться. Мне надо держать защитника.

Я стараюсь учиться у Кросби всему. За ним очень интересно наблюдать на льду и в раздевалке. Никто не относится к своим обязанностям, как он. Я не шучу. Он выкладывается на каждой тренировке. Я наблюдаю за ним и повторяю всё, что он делает. Почти копирую его действия. Играя против кого-то, очень сложно понять, что представляет собой этот человек. А вот став его одноклубником, сразу видишь, какой он уникальный игрок. Мне стыдно, что я подкалывал его в прошлом», – цитирует Макканна официальный сайт НХЛ.