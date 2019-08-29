Эвандеру Кэйну предложили играть в баскетбол. Он углядел в этом расизм

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кэйн обратил внимание на ситуацию с расизмом в хоккее после того, как в «Инстаграме» ему предложили играть в баскетбол.
«Вот о чём я говорю. Это происходит постоянно, но никогда публично не обсуждается и просто игнорируется. То же самое мне кричали, когда я был на скамейке штрафников в Денвере во время четвёртой игры серии с «Колорадо». Это расизм, и это проблема как в обществе, так и в спорте.
В футболе, баскетболе и бейсболе на ней акцентируют внимание. Однако в хоккее легче проблему игнорировать, отвергать и забывать, потому что, давайте признаем факт: хоккей — белый вид спорта. Тем не менее, в лиге есть чернокожие игроки, а также другие меньшинства. Пришло время обратить на это заслуженное внимание. Пора покончить с прежним образом мышления», – написал Кейн в «Инстаграме».
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