Драйзайтль: Пульюярви — молодой парень, который не хочет играть за «Эдмонтон»
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал ситуацию с Ессе Пульюярви, недавно подписавшим контракт с финским «Кярпятом».
«Это молодой парень, которому явно не хочется играть за нас. Кажется, что он не хочет играть за нашу команду в данный момент времени. Возможно, это изменится. Но у нас есть люди, которым платят деньги за принятие решений в таких ситуациях», – цитирует Драйзайтля The Score.
Форвард хочет играть в Финляндии, пока «нефтяники» его не обменяют. В минувшем сезоне Пульюярви также выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафа.
Нападающий «Эдмонтона» Ессе Пульюярви заключил контракт с «Кярпятом»
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