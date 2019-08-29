Поминвилл: готов к завершению карьеры, такие мысли приходят

Форвард Джейсон Поминвилл заявил, что готов завершить карьеру, если не получит интересного предложения от команды НХЛ. 36-летний игрок провёл два последних сезона в «Баффало Сэйбрз».
«Понятно, что карьера близится к концу, поэтому мысли о завершении приходят. У меня было время подумать и посмотреть, как я себя чувствую. Сейчас могу сказать, что если возникнет какой-то интересный вариант, который будет иметь смысл для моей семьи, я определённо рассмотрю такое предложение. Если нет и всё закончится, то я готов к этому», – сказал Поминвилл.
Ранее агент игрока Норман Дюпон говорил: «Лига становится моложе, и с 35-летними игроками разбираются во вторую очередь. Никто не паникует. Я совсем не беспокоюсь за Джейсона, просто всё утрясётся немного позже».
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