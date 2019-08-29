Петерссон и Тарасов сыграют за московское «Динамо» в матче с «Витязем»

Московское «Динамо» объявило состав на заключительный контрольный матч межсезонья. Подопечные Владимира Крикунова в Подольске сыграют с «Витязем». Начало встречи — в 13:00 мск.
В состав бело-голубых вернулись два ключевых крайних форварда — Андре Петерссон и Даниил Тарасов. Шведский нападающий повредил шею в матче Кубка мэра Москвы, а Тарасов испытывал проблемы с желудком. В свою очередь по-прежнему не могут помочь динамовцам Микс Индрашис и Владимир Брюквин.
«Динамо»:
Бочаров (Кузнецов)
Чайковски – Хиетанен, Яшкин – Шипачёв – Петерссон,
Григорьев – Зайцев, Тарасов – Полыгалов – Афиногенов,
Волков – Миронов, Муранов – Игумнов – Алексеев,
Лямин – Огурцов, Моисеев – Кулёмин – Ефремов
Прибыльский. Круглов.
«Витязь»:
Ежов (Самонов)
Ержабек — Воронков, Макеев — Швец-Роговой — Выглазов
Евсеенков (К) — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен
Катичев — Головков, Монс — Чернов — Шевченко
Пыленков — Стасенко, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев. Колтыгин
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