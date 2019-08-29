Петерссон и Тарасов сыграют за московское «Динамо» в матче с «Витязем»

Московское «Динамо» объявило состав на заключительный контрольный матч межсезонья. Подопечные Владимира Крикунова в Подольске сыграют с «Витязем». Начало встречи — в 13:00 мск.

В состав бело-голубых вернулись два ключевых крайних форварда — Андре Петерссон и Даниил Тарасов. Шведский нападающий повредил шею в матче Кубка мэра Москвы, а Тарасов испытывал проблемы с желудком. В свою очередь по-прежнему не могут помочь динамовцам Микс Индрашис и Владимир Брюквин.

«Динамо»:

Бочаров (Кузнецов)

Чайковски – Хиетанен, Яшкин – Шипачёв – Петерссон,

Григорьев – Зайцев, Тарасов – Полыгалов – Афиногенов,

Волков – Миронов, Муранов – Игумнов – Алексеев,

Лямин – Огурцов, Моисеев – Кулёмин – Ефремов

Прибыльский. Круглов.

«Витязь»:

Ежов (Самонов)

Ержабек — Воронков, Макеев — Швец-Роговой — Выглазов

Евсеенков (К) — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен

Катичев — Головков, Монс — Чернов — Шевченко

Пыленков — Стасенко, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев. Колтыгин