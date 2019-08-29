Канадский форвард заявил о готовности сыграть за Беларусь на чемпионате мира
Канадский нападающий минского «Динамо» Франсис Паре рассказал об отношении к гипотетическому предложению о смене спортивного гражданства.
«Я уже два месяца в Минске, мне всё здесь нравится. Уже перевёз семью. За свою карьеру выиграл много кубков, но еще никогда не играл на чемпионате мира. Поэтому если предложение поступит, то с удовольствием приму белорусский паспорт и радостью представлю Беларусь на мировом форуме. Но пока таких разговоров не было. Я полностью сфокусирован на выступлениях за „Динамо“», — цитирует Паре «Прессбол».
Два предыдущих сезона Паре провёл в «Автомобилисте». В 118 встречах набрал 68 (30+38) очков. 21 июня 2019 года 31-летний нападающий пополнил состав белорусского клуба.
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