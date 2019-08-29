Макдэвид: успех Биннингтона меня совсем не удивляет

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об успешном выступлении голкипера «Сент-Луис Блюз» Джордана Биннингтона в минувшем сезоне.



«Меня это совсем не удивляет. Ему был нужен всего лишь шанс. Я пару раз в тренировочном лагере BioSteel Camp играл против него и видел, что он прогрессирует с каждым годом. Теперь он стал обладателем Кубка Стэнли. Всяческих ему успехов», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

В решающем седьмом матче финала с «Бостон Брюинз» канадский вратарь отразил 32 из 33 бросков. Игра завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов», которые впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли.



В прошедшем сезоне Биннингтон сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 92,7 процента бросков по воротам и пропуская в среднем 1,89 шайбы, в плей-офф в 26 встречах его процент отраженных бросков составил 91,4, а пропускал он в среднем по 2,46 шайбы.