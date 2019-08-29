Президент «Ак Барса»: подходы действующих тренеров соответствуют нашим ценностям

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов выступил с речью перед командой перед стартом нового сезона КХЛ.

«Огромная благодарность руководству республики за внимание и поддержку в жизни «Ак Барса», мы это чувствуем и ценим. До начала чемпионата несколько дней, межсезонье у нас, конечно, затянулось – «Ак Барс» отдыхал непривычно долго в этом году. Клуб здорово обновился – появились новые игроки, новый тренерский штаб. Мы считаем, что все подходы действующих тренеров соответствуют нашим ценностям.



Мы делаем всё, чтобы «Ак Барс» развил и упрочил свои лидерские позиции в отечественном хоккее. Летом в команде появилось большое количество молодых ребят, воспитанных республиканской хоккейной школой – это нас тоже очень радует. Эти ребята уже забросили первые шайбы в предсезонных играх, я их искренне поздравляю. Смена подрастает – такая задача ставилась президентом республики, и она выполняется.



Эти успехи ребят говорят о том, что курс на развитие хоккея в Татарстане правильный. Обращаюсь ко всем игрокам: мы по-прежнему самый титулованный клуб в высшем дивизионе российского хоккея, у вас у всех на груди герб Татарстана. Это большая для всех нас ответственность – показывать свою приверженность традициям и ценностям клуба не только на льду, но и за его пределами, быть примером для подрастающего поколения, активно общаться со зрителями: пусть болельщики гордятся нашим клубом всегда и везде. Успешного нам всем сезона!», — цитирует Маганова официальный сайт казанского клуба.