Вудкрофт: если в команде нет лидера, то не стоит вешать знак капитана

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что «зубры» не определились с должностью капитана команды.
«Кто будет капитаном в новом сезоне? Мы ещё в процессе решения этого вопроса. Если в команде нет определённого лидера, то просто не стоит вешать на кого-то знак капитана. Мы в процессе, мы смотрели разных людей. Сегодня мы не можем назвать капитана.
Что я думаю насчёт размеров площадок в КХЛ? В целом это не меняет нашу структуру игры. Фундаментально это ничего не меняет. Наши игроки будут приспосабливаться к разным размерам. Да, на более меньших площадках хоккей будет быстрее, придётся быстрее думать и быстрее принимать решения, но это единственный негативный момент», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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