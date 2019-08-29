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Вудкрофт: если в команде нет лидера, то не стоит вешать знак капитана

Вудкрофт: если в команде нет лидера, то не стоит вешать знак капитана
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что «зубры» не определились с должностью капитана команды.

«Кто будет капитаном в новом сезоне? Мы ещё в процессе решения этого вопроса. Если в команде нет определённого лидера, то просто не стоит вешать на кого-то знак капитана. Мы в процессе, мы смотрели разных людей. Сегодня мы не можем назвать капитана.

Что я думаю насчёт размеров площадок в КХЛ? В целом это не меняет нашу структуру игры. Фундаментально это ничего не меняет. Наши игроки будут приспосабливаться к разным размерам. Да, на более меньших площадках хоккей будет быстрее, придётся быстрее думать и быстрее принимать решения, но это единственный негативный момент», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Капитаны клубов КХЛ. Западная конференция
Практически все команды определились со своими лидерами на новый сезон, сделав ставку на возрастных и опытных игроков.
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