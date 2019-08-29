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Граньяни — о девяти поражениях кряду: каждый матч играли новой командой

Граньяни — о девяти поражениях кряду: каждый матч играли новой командой
Хоккей / КХЛ 0

Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни подвёл итоги предсезонной подготовки.

«Неудачная предсезонка? Каждый матч мы играли новой командой. В сезоне нам надо будет двигаться от игре к игре. Я люблю Минск. В целом, это отличное место, чтобы играть в хоккей. Здесь прекрасная арена, отличные болельщики. Я счастлив быть здесь. Прямо сейчас наступает сезон, и я рад, что буду играть в хоккей в столице Беларуси» — передает слова Граньяни корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Минское «Динамо» завершило турнир в Латвии с нулём очков. Общая серия поражений «зубров» достигла девяти матчей. Белорусы проиграли три последних матча на Кубке губернатора Нижегородской области, а также дважды уступили на Кубке Салея.

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